Тимошенко поповнила свою колекцію шахтарських орденів

Прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО вручили орден «Шахтарська слава» ІІ ступеню під час урочистостей з нагоди Дня шахтаря у Свердловську Луганської області.

Як повідомляє Урядовий портал, на цей захід Ю.ТИМОШЕНКО прийшла з орденом «Шахтарська слава» ІІІ ступеню, який їй було вручено на урочистих зборах з нагоди Дня шахтаря у Луганську минулого року.