Тимошенко поповнила свою колекцію шахтарських орденів
18:28, 28 серпня 2009Політика
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«Шахтарською славою» ІІ ступеню
Прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО вручили орден «Шахтарська слава» ІІ ступеню під час урочистостей з нагоди Дня шахтаря у Свердловську Луганської області.
Як повідомляє Урядовий портал, на цей захід Ю.ТИМОШЕНКО прийшла з орденом «Шахтарська слава» ІІІ ступеню, який їй було вручено на урочистих зборах з нагоди Дня шахтаря у Луганську минулого року.
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