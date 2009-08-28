Ліві об'єднуються до виборів

Сьогодні в Донецьку представники громадських організацій і політичних партій лівого толку підписали «Декларацію про єдність дій лівих сил обласних політичних і громадських організацій Донецької області» напередодні президентської кампанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького обласного комітету Комуністичної партії України, підписання декларації відбулося під час круглого столу представників лівих сил.

Виступаючи перед учасниками круглого столу перший секретар Донецького обкому Компартії України Микола КРАВЧЕНКО заявив, що ліві сили регіону «просто зобов`язані зробити цей крок, відкинувши всі розбіжності й амбіції». «Це не лише наша вимога, це вимога і найголовніше - надія на краще майбутнє жителів області», - сказав він.

Присутні схвалили пропозицію М.КРАВЧЕНКА про єднання, наголошуючи, що це «дозволить активізувати процес об`єднання лівих сил на вищому рівні». «Наше завдання на місцях - довести що ми об`єднуємося сьогодні серйозно і надовго», - заявляли у своїх виступах учасники круглого столу.

Єдиними, хто не поставив підпис під декларацією, були представники обласної організації Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ). Вони послалися на те, що їм потрібен час на узгодження з вищим керівництвом партії.

«Ми заявляємо, що маємо намір переступити через свої політичні розбіжності та об`єднатися в могутній Лівий блок, створення і функціонування якого забезпечить досягнення спільних для всіх наших партій і організацій програмних цілей на користь трудящих, як у Донецькій області, так і в Україні», - заявляють представники лівих сил.

Автори Декларації зазначають, що їхнім першим кроком до створення Лівого блоку стане висунення на президентських виборах 2010 року єдиного кандидата від лівих партій.

«Наступними кроками в цьому напрямі буде висунення спільних кандидатів на виборах органів місцевого самоврядування і напрацювання спільної політичної платформи для участі і перемоги в парламентських виборах», - говориться в декларації.

Документ підписали представники обласних організацій Компартії, Соцпартії, СДПУ(о), Всеукраїнського союзу жінок-трудівниць «За майбутнє дітей України!», Антифашистського комітету, ЛКСМУ, Союзу радянських офіцерів і деяких інших партій і громадських організацій лівого толку.