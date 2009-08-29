Ющенко їде в Донецьку і Луганську області

04:54, 29 серпня 2009
Політика
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(програма перебування)

29 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку в Донецьку та Луганську області.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, у Луганську глава держави проведе зустрічі з шахтарськими колективами.

О 15.00 Президент України візьме участь у загальноукраїнських урочистостях з нагоди Дня шахтаря. В.ЮЩЕНКО привітає шахтарів із їхнім професійним святом, а також вручить державні нагороди.

В Донецьку В.ЮЩЕНКО відвідає каплицю Святої Великомучениці Варвари, де відбудеться молитва за загиблими на виробництві.

Ввечері Президент візьме участь в урочистому відкритті нового стадіону «Донбас Арена».

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