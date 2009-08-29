Ющенко прийде на відкриття «Донбас Арени»

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку в Донецьку область і Луганську області.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Головну службу інформаційної політики Секретаріату Президента, у Луганську глава держави проведе зустрічі з шахтарськими колективами.

О 15.00 Президент України візьме участь у загальноукраїнських урочистостях з нагоди Дня шахтаря. В.ЮЩЕНКО привітає шахтарів із їхнім професійним святом, а також вручить державні нагороди.

В Донецьку В.ЮЩЕНКО відвідає каплицю Святої Великомучениці Варвари, де відбудеться молитва за загиблими на виробництві.

Ввечері Президент візьме участь в урочистому відкритті нового стадіону «Донбас Арена».