Тимошенко та Литвин також їдуть на свято Ахметова

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО продовжує дводенну робочу поїздку до Луганської та Донецької областей.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, у суботу, 29 серпня, під час робочої поїздки до Донецької області глава уряду ознайомиться з роботою відокремленого підрозділу „Шахта ім. В. Бажанова” ДП „Макіїввугілля” (Макіївка), де привітає трудовий колектив з професійним святом – Днем шахтаря, та з роботою ДП „Петровський завод вугільного машинобудування” (Донецьк), де огляне зразки продукції, призначені для створення безпечних умов праці шахтарів.

Ю.ТИМОШЕНКО також відвідає Центральний штаб Державної воєнізованої гірничорятувальної служби, де ознайомиться з експонатами виставки гірничорятувального обладнання для ліквідації аварій на шахтах і нагородить кращих гірничорятувальників. Прем’єр-міністр також відвідає Свято-Варваринську каплицю, де помолиться за здоров`я шахтарів.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у заходах з відкриття стадіону „Донбас Арена”, який здається в експлуатацію в рамках підготовки України до чемпіонату Європи з футболу 2012

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН також сьогодні відвідає з робочою поїздкою Донецьку область.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу ВР, відповідно до програми перебування, голова Верховної Ради у Горлівці візьме участь в урочистій ході за участю трудових і творчих колективів, присвяченій 230-річчю міста, у місті Соледар відвідає соляну шахту і візьме участь в урочистому богослужінні у підземній церкві.

У Донецьку В.ЛИТВИН візьме участь в урочистому зібранні, присвяченому 140-річчю міста, та проведе зустріч зі студентами та викладачами Донецького юридичного інституту.

В.ЛИТВИН також візьме участь в урочистому відкритті стадіону ,,Донбас Арена" та здійснить записи інтерв’ю для місцевих телеканалів.