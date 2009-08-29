Литвин у Горлівці попросив у людей вибачення

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що людина праці сьогодні забута владою.

Про це він заявив сьогодні на мітингу в Горлівці Донецької області, де взяв участь в урочистостях з нагоди 230-річчя міста.

«Я сьогодні тут разом із вами для того, щоб попросити вибачення у всіх вас і кожного з вас за те, що людина праці, людина, яка безпосередньо виробляє матеріальні блага, люди героїчних професій, шахтарі, хіміки, машинобудівники сьогодні належним чином не оцінені, і те, що людина праці сьогодні забута », - сказав В. ЛИТВИН.

Він висловив переконання, що «присутність багатьох партійних прапорів, одностайності, що панує на святі, вона повинна бути матеріалізована у практичній діяльності, тому що не варто сьогодні ділити і далі країну, обіцяти, що завтра буде краще». При цьому В.ЛИТВИН додав: «Краще буде тоді, коли буде розуміння, що основу життя країни і кожної людини визначатиме матеріальне виробництво і люди, які працюють на цьому виробництві, і коли буде спільна відповідальна робота».