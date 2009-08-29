Херсонська ОДА піде у похід на байдарках

Херсонська облдержадміністрація на захист річки Інгулець проведе на ній похід на байдарках довжиною більш як 200 км.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні у справах преси та інформації Херсонської ОДА, запланований похід на байдарках по р. Інгулець у чотири етапи, загальна довжина маршруту якого - 209 км, це складова великої акції "Захистимо Інгулець - збережемо здоров`я нації".

Зокрема, вказана акція відбудеться з 7 по 15 вересня поточного року. Головна ціль акції – привернути увагу до екології річки Інгулець, підвищити туристичну привабливість регіону. Для цього заплановані зустрічі з місцевим населенням, пропаганда заходів, спрямованих на захист екології басейну річки, прес-конференції для ЗМІ.

Інгулець (Малий Інгул) - річка на півдні України, права притока Дніпра. Судноплавна протягом 109 км. Бере початок на Придніпровський височині біля селища Цибулеве на Кіровоградщині. Протікає через Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську області. Нижче селища Тарасівка Інгулець утворює лиман завширшки до 1 км і впадає у Дніпро декількома рукавами, в 40 км від Херсона.

Використовується для водопостачання Кривого Рогу, зрошення. Регулюється Карачунівським та Іскровським водосховищами. З`єднаний каналом Дніпро - Інгулець (район Кременчука) для водозабезпечення Кривбаса.