Горбаль розказав про домовленості керівництва ПР з Черновецьким

Ситуативна співпраця фракції Партії регіонів у Київраді з депутатською більшістю є наслідком домовленостей між вищим партійним керівництвом Партії регіонів і Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Про це заявив керівник столичної організації Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» (№ 32(760) від 29 серпня - 4 вересня 2009 року).

«Я цілком усвідомлюю те, які помилки чинила фракція з моєї вини. Втім, як і те, що часто вона була заручником не лише абсолютної влади ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в столиці і непростої ситуації в Київраді, а й домовленостей на рівні найвищого партійного керівництва і мера», - заявив В.ГОРБАЛЬ.

Народний депутат також підкреслив, що Партія регіонів не маскувала свою співпрацю з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, як це робили інші політичні сили.

«Насправді в історії з ЧЕРНОВЕЦЬКИМ «Регіони» поводяться чесніше за всіх решту, - сказав він. - Ми не грали і не вдавали з себе опозиціонерів».

При цьому В.ГОРБАЛЬ загалом позитивно оцінює співпрацю штабів ПР і Блоку Черновецького в президентських перегонах.

«Не будемо забувати, що це вибори президента, а не вибори партії. І тут кандидатові важливо об’єднати навколо себе якнайбільше прибічників», - пояснив він.