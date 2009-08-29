Регіонал назвав найбільший успіх Тимошенко

Керівник столичної організації Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ закликає владу та опозицію до пошуку компромісу.

Про це він повідомив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» .

Він зазначив, що Україна за всі роки незалежності не провела жодної виразної економічної реформи, тому «виглядає в цій антикризовій історії жалюгідно». «Як не було і достатньо зрозумілої інформаційної підтримки, націленої на забезпечення цих реформ. Ситуацію посилює і «компетентність» сьогоднішнього Кабміну. Ось ви говорите про нібито нами спровоковане банкрутство парламенту. А ви взагалі бачили хоч один системний урядовий документ під назвою «Антикризова програма»? Я особисто не бачив», – заявив В.ГОРБАЛЬ.

За його словами, найбільший успіх прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО — рекапіталізація банків. «Але й він навряд чи стався б, якби не наполегливі вимоги міжнародних фінансових організацій, котрі надають Україні мільярдні кредити. Додайте до цього не зовсім ясну ситуацію з енергоносіями, підготовку ЖКГ до зими. Я впевнений, що нас накриє ще не одна хвиля, але при цьому я не впевнений, що вона вдарить виключно по ТИМОШЕНКО. Можуть постраждати і влада, і опозиція. Отож робити тут якісь передвиборні ставки, м`яко кажучи, некоректно», – сказав представник ПР.

Відповідаючи на запитання, в чому може постраждати опозиція, він зазначив, що «в принципі для виборця депутат-опозиціонер залишається таким же представником влади, як і міністри, і депутати правлячої коаліції. Для нього всі, хто в парламенті, хто в місцевій раді — всі влада. І на майбутніх виборах він теж може запитати: а що ви там усі робили, що я так погано живу?»

«Я б у цій історії зробив акцент на розвиток поствиборної ситуації. На компроміс еліт», – сказав депутат. При цьому він додав, що «не важливо, як виглядатиме цей компроміс. Буде це влада і опозиція чи одна велика влада. Його треба шукати вже сьогодні, а не 17 січня (день проведення виборів Президента – УНІАН). Інакше повернемося в ту ж точку».