Литвин переконаний, що саме він буде наступним Президентом

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що буде наступним Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні на брифінгу, перебуваючи в соляній шахті міста Соледар.

Відповідаючи на запитання журналіста, якими будуть його подальші дії, якщо він стане Президентом України, В.ЛИТВИН сказав: «Чому «якщо»? Я ним буду. Я якщо ставлю цілі, я їх вирішую». При цьому він додав: «Але про це поговоримо іншим разом».