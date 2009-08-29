Литвин переконаний, що саме він буде наступним Президентом
15:25, 29 серпня 2009Політика
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«Я якщо ставлю цілі, я їх вирішую»
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що буде наступним Президентом України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні на брифінгу, перебуваючи в соляній шахті міста Соледар.
Відповідаючи на запитання журналіста, якими будуть його подальші дії, якщо він стане Президентом України, В.ЛИТВИН сказав: «Чому «якщо»? Я ним буду. Я якщо ставлю цілі, я їх вирішую». При цьому він додав: «Але про це поговоримо іншим разом».
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