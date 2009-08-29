Тимошенко вважає, що «Шахтар» зіграв на рівних з «Барселоною»

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що донецький “Шахтар” зіграв на рівних з “Барселоною” (Іспанія) у матчі за Суперкубок УЄФА.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Кабміну.

За повідомленням, Ю.ТИМОШЕНКО подякувала гравцям ФК «Шахтар» за самовідданість і мужність у вчорашній грі з «Барселоною». «Я звичайно вболівала за «Шахтар». Адже це – наша українська команда. І перш за все хотіла б дуже подякувати хлопцям за самовідданість, за мужність, за прекрасне видовище. За те, що вони вчора об’єднали країну. За те, що люди бодай на дві години забули про серіали, про політику і політиків, про вибори, про кризу. Всіх об’єднав футбол», йдеться у повідомленні.

Прем’єр зазначила, що для неї приємно, що «Шахтар» “на рівних зіграв не з ким-небудь, а з «Барселоною» – безумовно, найсильнішим клубом світу на сьогодні”.

«Шахтар» – це вольова команда, це команда кубкова. Значить будуть ще і трофеї, і нагороди. Одним словом «Вперед, «Шахтар»! Україна – чемпіон!», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялось, вчора в Монако у матчі за Суперкубок УЄФА “Шахтар” поступився “Барселоні” з рахунком 0:1.