Ющенко привітав зі святом "закоханих у небо"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав працівників авіаційної галузі з професійним святом.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Президента.

“Ви надзвичайно сміливі, талановиті та віддані своїй справі професіонали. Наполегливою працею, новаторством та творчим пошуком ви примножуєте славні традиції українських авіаторів”, – йдеться у вітанні.

“Сьогодні ви не тільки надійно закріпили за Україною статус авіаційної держави, а й завойовуєте нові ринки збуту, розробляєте найновітніші літаки, забезпечуєте сталу роботу авіаційного транспорту. Упевнений, що й надалі ваша закоханість у небо, мужність, інтелектуальний та промисловий потенціал слугуватимуть зміцненню вітчизняної економіки та підвищенню авторитету держави”, – зазначив В.ЮЩЕНКО. Президент побажав авіаторам та їхнім родинам міцного здоров`я, благополуччя, нових успіхів та чистого неба.