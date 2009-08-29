Литвин заговорив про право для підприємств самим укладати угоди на газ

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає за необхідне ухвалити закон про підтримку хімічної промисловості.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ВР.

Відповідаючи на запитання журналістів у суботу у місті Горлівка Донецької області щодо перспектив ОАО «Концерн «Стирол», В.ЛИТВИН наголосив на необхідності розв`язання основної проблеми – забезпечення підприємства газом за пільговими цінами, що сприятиме підтримці його конкурентоспроможності. «Якщо уряд не в змозі допомогти концерну вирішити це питання і взяти на себе частку його проблем, то треба надати можливість керівництву підприємства та його трудовому колективу самостійно укладати угоди на поставки газу», - сказав голова ВР.

Також, зазначив В.ЛИТВИН, дуже важливим є забезпечення ринків збуту продукції «Стиролу», висловивши думку, що одним з таких ринків може стати вітчизняний АПК. При цьому він підкреслив, що влада має забезпечити купівельну спроможність селян.

В.ЛИТВИН нагадав, що Верховна Рада України вже ухвалювала закон про підтримку хімічної промисловості, автором якого є визнаний фахівець у цій сфері, народний депутат Микола ЯНКОВСЬКИЙ. Разом з тим, сказав він, у парламенті не знайшлося достатньої кількості голосів для подолання вето, яким скористався Президент України стосовно цього документу.

Зараз у парламенті, повідомив В.ЛИТВИН, підготовлений до розгляду оновлений і уточнений текст цього закону, який, на його думку, необхідно невідкладно ухвалити. «У цьому документі закладено не тільки і не стільки економічні, скільки психологічні позиції, аби люди, які працюють у цій сфері, відчули підтримку та розуміння їхньої державної значущості», - сказав він.