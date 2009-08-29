Ющенко вже летить до Ахметова
18:01, 29 серпня 2009Політика
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Президент завершив поїздку до Луганської області
Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочу поїздку до Луганської області і відбув на Донеччину.
Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Глави держави, у Донецьку В.ЮЩЕНКО відвідає каплицю Святої Великомучениці Варвари, де відбудеться молитва по загиблих на виробництві.
Увечері Президент відвідає урочисте відкриття нового футбольного стадіону «Донбас Арена».
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