Ющенко вже летить до Ахметова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочу поїздку до Луганської області і відбув на Донеччину.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Глави держави, у Донецьку В.ЮЩЕНКО відвідає каплицю Святої Великомучениці Варвари, де відбудеться молитва по загиблих на виробництві.

Увечері Президент відвідає урочисте відкриття нового футбольного стадіону «Донбас Арена».