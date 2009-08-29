Литвин розказав, що Донецьк заклали англійці

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що наступні президентські вибори в Україні не призведуть до зіткнень різних політичних сил.

Про це він заявив сьогодні в Донецьку на святковому прийомі, присвяченому 140-річчю шахтарської столиці, передає корреспонднет УНІАН.

В. ЛИТВИН нагадав, що закладали це місто англійці: «Саме в Донецьку доклали зусиль для того, щоб закласти основи економічного фундаменту представники такої європейської держави, як Англія. (Засновником Донецька вважається британський промисловець Джон Юз – УНІАН)».

Крім того, він зазначив, що Донецьк сьогодні повернув собі титул «міста мільйона троянд». «Донецьк - це сьогодні мільйон троянд. Це, напевно, теж пов`язано з Англією, щоправда там була проблема яскраво-червоних і білих троянд, і війна була», - сказав спікер. При цьому він додав: «Я упевнений, що президентські вибори у нас не призведуть до зіткнення червоного і білого кольору».

Глава парламенту наголосив, що Донецьк - це європейське місто і країна Україна «є цілком європейською», але «нам, напевно, потрібно зрозуміти тільки одне - усвідомити нашу силу, нашу велич».

На думку В.ЛИТВИНА, «треба зрозуміти, що нам сьогодні необхідно для країни, для України те, що є характерним для Донецька, а саме - потрібна грунтовна і спокійна, зважена робота на результат».