Ющенко та Ульянченко помолилися за загиблих на виробництві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у рамках робочої поїздки до Донецької області взяв участь у молебні у каплиці Святої Великомучениці Варвари.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, разом з В.ЮЩЕНКОМ участь у молебні взяли глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО та голова обласної державної адміністрації Донеччини Володимир ЛОГВИНЕНКО.

Таким чином Президент вшанував пам’ять шахтарів, загиблих на виробництві.