Ющенко та Ульянченко помолилися за загиблих на виробництві
19:47, 29 серпня 2009Політика
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Президент перебуває у Донецькій області
Президент України Віктор ЮЩЕНКО у рамках робочої поїздки до Донецької області взяв участь у молебні у каплиці Святої Великомучениці Варвари.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, разом з В.ЮЩЕНКОМ участь у молебні взяли глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО та голова обласної державної адміністрації Донеччини Володимир ЛОГВИНЕНКО.
Таким чином Президент вшанував пам’ять шахтарів, загиблих на виробництві.
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