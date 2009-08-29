У Луценка є матеріали, які «допоможуть на українських виборах»

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО під час перебування на Львівщині оприлюднив низку архівних документів щодо Голодомору 1932-1933 років та репресій 50-х років, які були розсекречені у 1995 році.

Як передає кореспондент УНІАН, звертаючись до представників ЗМІ, Ю.ЛУЦЕНКО попросив їх розтиражувати та оприлюднити матеріали кримінальних справ, які він привіз, серед них – за фактами канібалізму серед селян та примусового виселення тисяч людей за підтримку ОУН-УПА.

«Я вважаю, що матеріали, які я сьогодні привіз на Львівщину, більше допоможуть на українських виборах, ніж будь-які заклики до незалежності. Мені хочеться показати людям, де ми були ще недавно і звідки ми втекли. Тут є справи, датовані 1950-1951 роками, не так давно ті часи минули, як ця гідра знову почала піднімати голову», - наголосив міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО також зазначив, що його наміри оприлюднювати жахливі факти Голодомору 1933 року та масових репресій 50-х років «можна вважати моїм передвиборчим кроком».

Вчора Ю.ЛУЦЕНКО передав журналістам сім справ МГБ УРСР, датованих з 1932 по 1951 рік, серед них справа жінки з Київської області із села Войтовець, яка разом із своїм 10-річним сином у червні 1933 року від голоду вбили і з’їли 11-річну дівчинку-односельчанку.

Також було оприлюднено матеріал справи 1950 року за фактом відправки ешелону із спецконтингентом на розселення у Сибір, в якому за посібництво ОУН-УПА вивозилися 246 сімей (906 осіб віком - найстарші 1891 р. н., наймолодша дитина 1950 р.н.). За матеріалами справи це були жителі Луганської, Донецької, Вінницької, Дніпропетровської, Київської, Одеської та Львівської областей, серед яких частину вивозили за їх приналежність до єврейської національності.

Ю.ЛУЦЕНКО також зазначив, що оприлюднення розсекречених архівних матеріалів саме сьогодні, на відкритті пам’ятної меморіальної дошки В’ячеславові Чорноволу, є для нього знаковим. «При всій повазі до пам’яті В’ячеслава Чорновола саме сьогодні і саме з Львівської області мені хочеться донести до людей страшні історичні факти нашого минулого, до якого нас дехто хотів би повернути», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.