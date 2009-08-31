Що думає голова СБУ про ймовірність силового сценарію в Криму

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО виключає можливість силового сценарію в Криму як наслідок нинішнього напруження українсько-російських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

«Безумовно. Ну які підстави? Поїдьте, подивіться, в Крим. Фестивалі російські проходять, українські проходять. Я думаю, що це неправдиві коментарі і прогнози (ряду експертів – УНІАН)… Крим, він як був частиною України, так і залишається. Ті, хто діють згідно з нашим законодавством, продовжують нормально працювати на цій території в тому числі», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО