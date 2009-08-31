Литвин сьогодні хоче зібрати ще одну Погоджувальну раду

У Верховній Раді України сьогодні відбудеться ще одна Погоджувальна рада за участю керівників фракцій щодо погодження ряду питань, які викликають суперечки.

Як передає кореспондент УНІАН, з пропозицією про проведення ще однієї Погоджувальної ради о 16.00 виступив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН після того, як керівники фракцій так і не дійшли згоди щодо розгляду завтра, на пропозицію фракції Партії регіонів, законопроекту про підвищення соціальних стандартів.

Голова ВР зауважив, що депутати мають знайти погоджене рішення, аби не відбулося блокування. «Ми маємо зробити усе, щоб Верховна Рада працювала», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також виступив з пропозицією ухвалити рішення про проведення цього тижня пленарних засідань.