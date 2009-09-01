Нардепи сьогодні виходять на роботу

Депутати сьогодні виходять на роботу – у парламенті відкривається п’ята сесія

За попередніми планами, у залі засідань проведуть лише один день – далі робота в комітетах.

Водночас голова ВР пропонує оголосити цей тиждень пленарним, а наступні два працювати в комітетах і округах. Однак роботу депутатів може загальмувати мінімальна зарплата, підвищення якої до півтори тисячі гривень вимагають регіонали. І ймовірно у разі незгоди – блокуватимуть трибуну. Політичні оглядачі пророкують, що сесія буде непродуктивна, а обранці перед виборами займатимуться лише боротьбою і власним піаром. Водночас, уряд обіцяє подати проект бюджету до ВР, вчасно, до 15 вересня. І закликає депутатів покращити кадровий потенціал Кабміну і призначити нових міністрів. Володимир Литвин одразу запропонував зробити це нинішнього тижня.

ICTV