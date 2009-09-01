Литвин оголосив перерву: у цьому театрі абсурду ніхто працювати не буде

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН оголосив перерву у засіданні парламенту до 11.40.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як депутати не затвердили порядок денний п’ятої сесії парламенту. За дане рішення проголосували лише 207 із 433 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

В.ЛИТВИН наголосив: «У цьому театрі абсурду ніхто працювати не буде». Він вкотре сказав: «Давайте приймемо рішення про розпуск Верховної Ради». «Що ви ще хочете? Усі питання включено (до порядку денного – УНІАН). Ви не хочете працювати – не будемо працювати», - наголосив В.ЛИТВИН.

Він оголосив перерву до 11.40 і запросив лідерів фракцій парламенту для консультацій до свого кабінету.