На урядовому сервері виявили неполадки
14:11, 01 вересня 2009Політика
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Інформація джерела
На урядовому сервері, який обслуговує офіційний сайт Кабінету міністрів України «Урядовий портал», виникли неполадки через перепади електрики.
Про це УНІАН повідомило джерело в Кабінеті міністрів.
«Вночі були перепади з електрикою, і, ймовірно, через це виникли неполадки на сервері. Але вже впродовж години планується відновити роботу офіційного сайту уряду», - сказав співбесідник агентства.
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