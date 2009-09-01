На урядовому сервері виявили неполадки

На урядовому сервері, який обслуговує офіційний сайт Кабінету міністрів України «Урядовий портал», виникли неполадки через перепади електрики.

Про це УНІАН повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

«Вночі були перепади з електрикою, і, ймовірно, через це виникли неполадки на сервері. Але вже впродовж години планується відновити роботу офіційного сайту уряду», - сказав співбесідник агентства.