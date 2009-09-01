Путін і Тимошенко "усунули газові проблеми"

Прем`єр-міністри України і Росії Юлія ТИМОШЕНКО і Володимир ПУТІН наголошують на необхідності розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на двосторонній зустрічі у польському місті Сопот під Гданьськом.

Ю.ТИМОШЕНКО під час бесіди з В.ПУТІНИМ висловила задоволення тим, що урядам двох країн вдалося налагодити стабільні і продуктивні відносини.

“Дуже важливо, що за останній рік нам вдалося на рівні урядів налагодити конструктивну роботу, взаєморозуміння... Ми усунули всі газові проблеми і знаходимося на надійному шляху, щоб не мати проблем з цієї теми”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також висловила сподівання, що наступна зустріч прем`єрів України і Росії, запланована на жовтень в Харкові у рамках засідання Українсько-російського економічного комітету, також буде успішною і результативною в плані економічного співробітництва.

Окрім того, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що на сьогоднішній зустрічі планується розглянути ряд економічних питань, зокрема тих, які стосуються співпраці в енергетичній сфері, з тим, щоб в жовтні під час двосторонньої зустрічі була можливість підписати відповідні документи.

У свою чергу, В.ПУТІН відзначив, що і в українській, і в російській економіці спостерігається непроста ситуація. За його словами, прем`єрам України і Росії «завжди є про що поговорити» щодо розвитку торговельно-економічної співпраці.

«Традиційно концентрується увага на енергетиці, але, окрім цього, є й інші сфери нашої взаємодії», - сказав В.ПУТІН, нагадавши, що в недавній телефонній розмові з Ю.ТИМОШЕНКО обговорював питання співпраці у галузі авіабудування.

Крім того, В.ПУТІН наголосив, що є ще «чимало питань, які вимагають нашої постійної уваги».

Прем`єр-міністри України і РФ наголосили на важливості з історичної точки зору заходів до 70-річчя початку Другої світової війни, що проходять сьогодні у Гданьську.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що і Україна, і Росія «витрачають дуже багато сил для того, щоб у світі були спокій, взаєморозуміння і співпраця».

В.ПУТІН, у свою чергу, відзначив, що Україна і РФ є великими двосторонніми партнерами в торговельно-економічній сфері.