Луценко видав «розгромний» наказ

За знущання над чоловіком, який підозрюється у скоєнні крадіжки грошей, наказом міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА покарано 17 співробітників Комінтернівського райвідділу міліції в Одеській області.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний наказ сьогодні під час робочої поїздки в Одеську область оприлюднив сам Ю.ЛУЦЕНКО.

Зокрема, за дискредитацію органів внутрішніх справ з органів МВС звільнено заступника начальника карного розшуку та старшого уповноваженого Комінтернівського райвідділу міліції.

Інші за недбале ставлення до виконання службових обов’язків отримали догани або були на один ступінь понижені у званнях.

Крім того, начальник райвідділу міліції попереджений про неповну службову відповідальність.

Як заявив Ю.ЛУЦЕНКО, цей керівник має два місяці для того, щоб виправити ситуацію у колективі, який він очолює. В іншому випадку міністр обіцяє розатестувати весь особовий склад райвідділу і набрати на службу нових співробітників.

Звертаючись до начальника райвідділу міліції, міністр сказав: «Це великий кредит. До речі, це тільки враховуючи ваші попередні досягнення».

У свою чергу, начальник Служби внутрішньої безпеки МВС України Василь СЛОБОДЯНИК у своїй доповіді повідомив, що двоє зі звільнених сьогодні офіцерів 7 серпня цього року доставили затриманого за підозрою у скоєнні злочину до райвідділу, сфальсифікували протокол про начебто його непокору працівникам міліції, в результаті чого суд виніс рішення про адміністративний арешт затриманого на 5 діб.

Після цього, як встановили співробітники Служби внутрішньої безпеки МВС, за заявою потерпілого офіцери замість того, щоб помістити затриманого в ізолятор тимчасового тримання, де він мав би відбувати адміністративне покарання, відвели його у підвал, де, застосувавши проти людини генератор електричного струму від телефона, вимагали від нього зізнання. В результаті людина отримала закритий перелом кістки правого плеча.

У своїх поясненнях міністру обидва офіцери заявили, що тілесних ушкоджень чоловіку вони не завдавали, у підвал його не відводили, а травму той отримав «в результаті падіння на порозі туалету».

Коментуючи в інтерв’ю журналістам вказані дії працівників райвідділу та бездіяльність з боку керівників управління міліції, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що ці працівники міліції замість того, щоб “думати головою”, вдалися до найпростішого: “залякати людину, щоб «вибити» у нього покази”.

«Це дії, які ламають долю людини. На кожну таку дію з боку працівників міліції буде такий розгромний наказ. Тільки так можна зламати цю ще радянську традицію», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він поінформував, що протягом цього року Служба внутрішньої безпеки МВС передала до прокуратури 400 кримінальних справ стосовно працівників міліції, які вчинили незаконні або злочинні дії, а ще тисячі міліціонерів попереджені доганами.

Міністр, звертаючись до громадян України, закликав їх не боятися звертатися до Служби внутрішньої безпеки МВС, якщо проти них з боку міліціонерів були застосовані незаконні дії.