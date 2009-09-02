Агентство «Главред» і канал «Сіті» представлять спільний проект

У четвер, 3 вересня 2009 р., о 13.45 у прес-центрі «Главред-медіа» буде презентовано «Спільний проект агентства «Главред» та каналу «Сіті»: прес-конференції у прямому ефірі. Новий сезон на каналі «Сіті». Нові проекти холдингу «Главред-медіа».

У прес-конференції візьмуть участь:

президент холдингу «Главред-медіа» Віктор ШЛІНЧАК;

генеральний директор телеканалу «Сіті» Віталій ДОКАЛЕНКО.

На сайті www.glavred.info також можна задати запитання учасникам прес-конференції. Презентація транслюватиметься у прямому ефірі каналу «Сіті».

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