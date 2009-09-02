Расмуссен: НАТО не змінило свого ставлення до України і Грузії

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН наголошує на незмінності позиції Альянсу щодо України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це генсек НАТО заявив сьогодні на прес-конференції.

«Що стосується відносин з Україною як і з Грузією, у нас є рішення, схвалене у грудні, про посилення співпраці з цими двома країнами, передусім з метою реформування збройних сил. Немає ніякої зміни в нашому ставленні», - сказав генсек НАТО.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи можна вважати заяву його речника, зроблену минулого тижня, щодо неготовності НАТО надавати військову допомогу Україні у випадку необхідності, як своєрідне «зелене світло» для можливих дій Росії з метою порушення суверенітету України А.РАСМУССЕН наголосив на тому, що Альянс ніколи не давав і не даватиме такого зеленого світла стосовно суверенітету будь-яких країн.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник Альянсу Джеймс АППАТУРАЙ 26 серпня заявив, що "НАТО не має наміру надавати Україні військову допомогу і допомогу в забезпеченні безпеки".