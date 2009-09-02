Ющенко: політика в стінах ВР - це інтриги двох людей

Президент Віктор ЮЩЕНКО звинувачує дві найбільші парламентські сили у блокуванні роботи Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це В.ЮЩЕНКО заявив під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ.

Глава держави висловив припущення про те, що ситуація, коли парламент не працює, вигідна двом політичним силам. “Ситуація, яка склалася у парламенті, є комфортним середовищем, яке було сформовано для того, щоб безвідповідально діяти сьогодні, у тому числі, у виконавчій функції”, - констатував Президент.

“Насправді український парламент давно вже перестав бути центром прийняття політичних рішень. Політика в стінах національного парламенту давно вже формується за його кулісами. Це інтриги двох політичних сил. По суті, це інтриги двох людей, ”, - оцінив Президент цю ситуацію.

Він закликав керівника уряду і лідера опозиції діяти публічно, що може допомогти вийти парламенту з кризи, у якій він постійно перебуває.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що прикрою є відсутність чіткості у рішенні Конституційного суду про відсутність більшості у парламенті та легітимності діяльності парламенту.

“Демократія, яка дає відповідь на вихід з будь-якої ситуації, на сьогодні зупинилася перед обставинами, коли національна Конституція не дає відповіді на те, як класифікувати відсутність коаліції, відсутність більшості, а значить формально – відсутність будь-чиєї відповідальності у парламенті, уряді за економічну і соціальну політику держави. Це ще раз показує, наскільки важлива для нас конституційна реформа”, - сказав Президент.

На переконання Президента, конституційна реформа є єдиним шляхом, який дасть демократичну відповідь на поточну складну ситуацію.