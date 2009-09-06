У Ющенка відмовилися нагороджувати рухівців до 20-річчя

Секретаріат Президента України не підтримав пропозиції Народного Руху України про нагородження активістів-рухівців державними нагородами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова НРУ Борис ТАРАСЮК сьогодні на урочистих заходах, присвячених 20-річчю створення Народного Руху, що відбувалися в Києві у палаці культури Національного політехнічного університету.

«Ми подали подання до Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів з пропозицією про нагородження найвідданіших рухівців. На жаль, в Секретаріаті Президента нас не почули», - констатував Б.ТАРАСЮК.

Водночас лідер НРУ закликав своїх однопартійців у зв’язку з цим не розслаблятися. «Рухаємося разом, рухівці! До перемоги! Адже рух – це життя», - додав він.

Б.ТАРАСЮК повідомив, що з нагоди 20-річчя створення НРУ більше 100 активістів-рухівців нагороджено найвищою відзнакою Народного Руху України.