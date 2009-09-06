Янукович назвав емоційною заяву Литвина щодо саморозпуску

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ назвав емоційною заяву голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА щодо можливості саморозпуску парламенту.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю ввечері.

Відповідаючи на запитання «Як ви сприйняли слова ЛИТВИНА, що краще або працювати, або саморозпуститися?» В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Я вважаю, що це емоції».

«Що на нього так вплинуло, я не знаю», - додав він.

При цьому лідер Партії регіонів пояснив, що В.ЛИТВИН є «досвідченим політиком, і він добре розуміє, що в ситуації, в якій знаходиться наша країна, сьогодні подальша дестабілізація неможлива».