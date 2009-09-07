У БЮТ хочуть, щоб за виборами Президента були ще одні вибори

Депутат від БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ вважає за необхідне провести дострокові парламентські вибори через кілька місяців після президентських виборів.

Про це він заявив в ефірі програми «По суті» на телеканалі «Перший громадський».

«Ніяких дострокових виборів сьогодні бути не може. Але вони будуть дуже потрібні після президентських виборів», - сказав депутат.

Свою позицію В.ЯВОРІВСЬКИЙ пояснює розбалансованістю різних гілок влади.

«Відбуваються президентські вибори, і якийсь період - півроку-рік - після виборів Президент зберігає свій передвиборчий ореол, потім його рейтинг починає падати. А тоді відбуваються парламентські вибори, і виходить так, що у парламент обирають людей, опозиційних до Президента», - зауважив він.

«Якби відбулись президентські вибори, і за два-три місяці, поки Президент не втратив ще свого рейтингу, були б проведені і парламентські, тоді ми би вперше в Українській державі мали би суголосний парламент, де була би більшість», - сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ. Депутат пояснив, що одразу після президентських виборів більшість людей зазвичай голосує за представників саме пропрезидентської сили. І це, за його словами, не залежатиме від того, переможе на виборах прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО чи лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Але нарешті кореспондувався б політичний сегмент парламенту і той, який представляє президент», - наголосив депутат.