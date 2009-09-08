У Луценка є факти, щоб відкрити справи проти керівництва НБУ (доповнена)

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про наявність фактів для порушення кримінальної справи проти вищих посадовців Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Згідно з рапортами моїх підлеглих по кримінальних справах, які розслідуються МВС України, виявлено серйозні факти, які можуть бути використані для притягнення до відповідальності за згодою Генеральної прокуратури вищих посадовців Національного банку України», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас міністр не конкретизував такі факти, зазначивши лише, що наразі в МВС знаходяться у провадженні кримінальні справи за фактами розкрадання коштів комерційними банками за сприяння посадовців Нацбанку, за фактами фінансового шахрайства в процесі рефінансування комерційних банків, а також за ознаками фінансового шахрайства під час валютних аукціонів.

«Крім того, в нас є достовірні факти про конкретні дії конкретних посадовців вищого керівництва Національного банку в ході всіх цих фінансових афер», - додав він.

Ю.ЛУЦЕНКО закликав Президента України Віктора ЮЩЕНКА навести порядок у Національному банку України.

«Або вони стабілізують курс валюти, припиняють грабіж населення, нічим не підтверджений із фінансової точки зору, або – пора сушити сухарі», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Політика Національного банку, загалом, вимагає тиші. Але, на жаль, останнім часом у цій тиші відбуваються масові зловживання, розкрадання коштів обчислюється вже сотнями мільйонів. Мені здається, прийшов час розірвати цю тишу й сказати наступне: «Користуючись повною підтримкою Президента України, фактично статусом недоторканності з боку інших державних структур, керівництво Національного банку України покриває й допускає службові зловживання та організацію фінансових махінацій у комерційних банках. Друге – важливіше. У мене складається враження, що валютний курс стає не стільки фінансовим показником, скільки політичною технологією для дестабілізації політичної ситуації в Україні за сценарієм Секретаріату Президента», - заявив міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що Генеральна прокуратура України за матеріалами Міністерства внутрішніх справ України порушила кримінальну справу за фактами незаконних дій керівництва банку «Надра» при видачі в 2008 році юридичним особам кредитів. Також міністр заявив, що Управління по боротьбі з організованою злочинністю столичної міліції проводить дослідче розслідування за фактами фінансових зловживань на суму 2 млрд. грн. у «Родовід Банку».