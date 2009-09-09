ЗМІ: Качинський вимагав скасування візиту Путіна до Польщі 1 вересня

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ домагався від глави польського уряду Дональда ТУСКА скасування запланованого на 1 вересня візиту до Польщі російського прем’єр-міністра Володимира ПУТІНА.

За даними газети Polska, Л.КАЧИНСЬКИЙ виступив з такою вимогою у неділю, 30 серпня, після чергової провокаційної публікації у РФ, в якій главу передвоєнного польського МЗС Юзефа Бека звинувачували в тому, що був агентом німецьких спецслужб.

«У цій ситуації очікую, що ти скасуєш візит В.ПУТІНА», - цитує газета нібито звернення Л.КАЧИНСЬКОГО до Д.ТУСКА.

За даними видання, за кілька тижнів до відзначення 70-х роковин початку Другої Світової війни канцелярія Л.КАЧИНСЬКОГО позитивно сприймала візит В.ПУТІНА до Польщі для участі в жалобних заходах.

Ситуація почала змінюватися після того, як напередодні візиту російські медіа розпочали масовану інформаційну атаку, звинувачуючи поляків у співпраці з нацистською Німеччиною.

«Президент був знервований та хотів, аби прем’єр скасував візит В.ПУТІНА. Д.ТУСК був злий та наляканий, особливо тому, що Л.КАЧИНСЬКИЙ говорив цілком інше під час їх першої розмови», - сказав виданню один із співпрацівників Д.ТУСКА.

Представники канцелярії Л.КАЧИНСЬКОГО після публікацій в російських ЗМІ 30 серпня повідомляли, що Президент Польщі домагається реакції уряду на них. Вони також відмовилися коментувати газеті інформацію про нібито намагання Л.КАЧИНСЬКОГО скасувати візит В.ПУТІНА.

Один із учасників наради в Д.ТУСКА, присвяченій реакції на російські публікації, сказав виданню, що усі були дуже здивовані позицією Л.КАЧИНСЬКОГО. «То якийсь абсурд. Це ж був би скандал», - сказав він газеті.

Довідка УНІАН. Представники нинішніх властей Польщі та РФ під час відзначення 70-ї річниці початку Другої Світової війни у Гданську 1 вересня представили різні версії головних причин початку війни.

Поляки однозначно вважають головною причиною змову нацистської Німеччини та сталінського СРСР у пакті Молотова-Ріббентропа, згідно з яким Радянський Союз 17 вересня ввів свої війська до Польщі. Більш як 70% поляків вважають, що російські лідери повинні вибачитися за цей факт.

Водночас, росіяни наголошують, що справжньою причиною початку Другої Світової війни є «принизливий» для німців Версальський договір, поступки західних держав Гітлеру, зокрема, мовчазна згода на приєднання німцями Австрії та розчленування у 1938 році Чехословаччини.

Наприкінці серпня 2009 р. російські історики, публіцисти та представники офіційних властей заявляли в медіа про те, що Польща активно співпрацювала з гітлерівською Німеччиною в 1930-х роках й планувала спільно з нею напасти на СРСР.

У Польщі називали ці заяви «провокаційними» й такими, що намагаються «відбілити» пакт Молотова-Ріббентропа між Радянським Союзом та нацистською Німеччиною 1939 року, на основі якого була розчленована Польща й де-факто після чого почалася Друга Світова війна.