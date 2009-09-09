Королевська: БЮТ не відмовляється від ідеї створення великої коаліції

Блок Юлії Тимошенко не відмовляється від ідеї створення великої коаліції. Про це на ток-шоу «Шустер Live» увечері 8 вересня заявила народний депутат України від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, в блоці вважають, що тільки таким чином за нинішньої ситуації можна налагодити системну роботу парламенту.

«Ми не забирали свою пропозицію всім фракціям об`єднуватися, – сказала представник БЮТ. – Потрібно зробити все для максимально продуктивної роботи нинішньої сесії Верховної Ради. Адже доки Партія регіонів «обнімає» трибуну – відкладається ухвалення дуже багатьох соціально значущих законопроектів. І страждають від цього, насамперед, люди».

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, невідкладного реформування вимагають такі сфери як підприємництво, медицина, страхування, а також дитяче харчування. За її словами, необхідно на сьогодні вирішити і проблему ГМО.

«Ті, хто сьогодні не дають прийняти ці законопроекти, борються не з Кабміном, а з усім народом», – додала депутат.