БЮТ закликає регіоналів осоромити Тимошенко

Фракція Партії регіонів паралізує роботу парламенту, щоб добитися дострокових виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що зараз Партія регіонів проводить «політичні заміри» щодо свого рейтингу, і в разі, якщо цей рейтинг буде сприятливим, Партія регіонів продовжуватиме усе робити для того, щоб «паралізувати Верховну Раду України».

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що фракція БЮТ «категорично проти дестабілізації ситуації в країні».

Він закликав Партію регіонів, щоб представники «великого капіталу, які у партії складають 90%», на підприємствах, які їм належать, підвищили заробітну плату в 1,5-2 рази.

«Покажіть, що це абсолютно можливо, і тоді коаліція та уряд будуть осоромлені», - додав І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, якщо нинішні вимоги Партії регіонів - «не популізм, а здоровий прагматизм», тоді буде зрозуміло, що «коаліція ні на що не здатна».