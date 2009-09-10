Ющенко вважає, що Тимошенко не грошей бракує, а совісті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає всіх приєднатися до започаткованого ним руху на підтримку українського книговидання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу на урочистому відкритті 16-го Міжнародного форуму видавців у Львові.

«Я закликаю спільно зі мною, спільно з президентом Форуму видавців Олександрою КОВАЛЬ підтримати українське книговидання, українську книгу. Ми знаходимося ще серед повені, але нашим ковчегом будуть люди, які візьмуть до рук українську книгу, підтримають її», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Наголосивши на тому, що Львівський форум «давно вже став подією загальнонаціональною», Президент України, разом з тим, констатував, що захід має недостатнє фінансування з боку уряду.

За його словами, нинішній уряд фінансує українське книговидання так, що про це соромно говорити.

«Минулого року на закупівлю українських книг в бібліотеки було витрачено 28 млн. грн. У цьому році уряд виділив лише 1,2 млн. грн. Це цифра, про яку соромно говорити», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент відзначив, що фінансування українського книговидання «це не проблема фінансів, це проблема совісті».

«На дві наради сільських голів було витрачено 25 млн. грн, а на фінансування української книги – 1,2 млн. грн. Ще раз наголошую, не у фінансах проблема, а у совісті», - заявив В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу президент Форуму видавців О.КОВАЛЬ зазначила, що В.ЮЩЕНКО є першим Президентом України, який відвідує книжковий ярмарок.

«Сьогодні маємо добрий приклад для народу України, для урядовців Української держави. Вперше Президент на форумі української книги. Сьогодні вперше приїхав на національну книжкову ярмарку і міністр культури України Василь ВОВКУН», - зазначила О.КОВАЛЬ.

Вперше Форум видавців у Львові відбувся у 1994 році. На ньому були присутні 58 учасників, близько 5 тисяч відвідувачів.

Цього року на форумі присутні більш як 160 письменників з різних країн. Планується, що форум відвідає близько 65 тис. осіб.