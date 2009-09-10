Янукович на весіллі: будьте щасливі, як море Монако, як терикони Донбасу

Найдорожчим весіллям в Україні, яке гулялося 09.09.09, українські ЗМІ одностайно називають весілля доньки народного депутата від Партії Регіонів Юрія Іванющенка -Яни і її нареченого-француза. Детально описує весь пафос ТаблоID.

Декоратором виставкового центру "Експодонбас" найняли Бориса Краснова, тамадою - Максима Галкіна. Меладзе, Рамазотті і Тімоті розважали гостей, серед яких були і Янукович з дружиною, і Ахметов.

Віктор Федорович в урочистому тоні подякував молодим за єднання: "Донбасу з Монако". "Це так прекрасно", - виголосив Янукович.

"Ви знаєте, я нещодавно приїхав з Монте-Карло. Але коли побачив цей зал... Я вам скажу - Донбас круче", - продовжив Віктор Федорович. А в кінці він видав справжній хіт: "Будьте щасливі, як море Монако, як терикони Донбасу".

Who is містер Іванющенко, який організував таке весілля? Український виборець навряд чи знайомий з 111-тим номером Партії регіонів. На засіданнях Ради він з`являвся нечасто, а на комітет взагалі жодного разу не прийшов.

Проте "Юру Єнакієвського", як називають на історичній батьківщині Іванющенка, добре знає весь Донбас.

В інтернеті можна знайти велику кількість публікацій про єнакіївську братву дев`яностих років, де "Юра Єнакієвський" відігравав значну роль. Він же традиційно згадується в статтях, де йдеться про вбивство Ахата Брагіна.

Іванющенко ніколи не подавав в суд на подібні публікації. Взагалі в Україні він буває дуже рідко, живе в Монако, де його дочка Яна і знайшла собі нареченого.