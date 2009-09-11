Регіонали обіцяють примусово позбавити Москаля депутатства

10 вересня Регламентний комітет Верховної Ради підготував документи про примусове позбавлення депутатських повноважень Геннадія МОСКАЛЯ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

«Він, як відомо, перебуває в двох вельми відповідальних іпостасях: парламентарія – члена фракції Блоку «НУ-НС», і керівника Головного управління МВС у Криму - заступника міністра внутрішніх справ», - підкреслюється в повідомленні.

У Партії регіонів зазначили, що згідно з процедурою, ці матеріали перед направленням їх до Адміністративного суду повинен підписати голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

«Відповідь на питання, чи пройшов Володимир Михайлович тест на неухильне дотримання Конституції й законів України, або його позиція в цьому питанні є не більше ніж складовим елементом його передвиборної піар-кампанії, стане відомо вже найближчим часом», - зазначили в Партії регіонів.

Як повідомлялося, народного депутата Г.МОСКАЛЯ було призначено начальником ГУ МВС Криму – заступником міністра внутрішніх справ України 19 серпня.