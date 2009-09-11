Литвин запитав Тимошенко, скільки грошей у державній казні

У Верховній Раді не розпочалося пленарне засідання, оскільки не було знайдено компромісу щодо розгляду законопроектів про підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, під час Погоджувальної ради голова ВР Володимир ЛИТВИН виступив з пропозицією, аби парламент розглянув всі без винятку документи з цього питання. «Якщо не будуть ухвалені рішення, то тоді ви заблокуєте і тоді буде хоч привід для блокування», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому, за його словами, якщо у депутатів немає бажання розглядати всі ці законопроекти, то висновок напрошується, що насправді закони про підвищення соціальних стандартів взагалі не потрібні.

В свою чергу перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ зауважив, що його політична сила продовжує наполягати на розгляді свого проекту документа. В той же час він висловив здивування, що незважаючи на всі запевнення, Кабінет міністрів і представники коаліції досі не подали законопроекти щодо наповнення дохідної частини держбюджету. За його словами, кошти, отримані з додаткових джерел, можна було б направити саме на підвищення соціальних стандартів. Крім того, зауважив О.ЄФРЕМОВ, на рахунках Держказначейства на сьогодні вже достатньо коштів, щоб піти на такий крок.

Між тим перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що своїм блокування фракція ПР вчергове довела, що фактично президентські вибори вже розпочалися, і наголосив, що БЮТ готовий розглядати усі без винятку законопроекти щодо підвищення соціальних стандартів.

Підсумовуючи проведення Погоджувальної ради, голова ВР Володимир ЛИТВИН зауважив, що стає зрозумілим, що робота ВР сьогодні не поновиться. Разом з тим він запропонував всім фракціям визначитися щодо можливості проведення зборів депутатів, не відкриваючи при цьому засідання.

«Замість того, щоб ходити і по кутках обмінюватися думками, хай народні депутати висловляться щодо такої чутливої теми, як соціальні стандарти», - сказав спікер.

В.ЛИТВИН також повідомив, що він звернувся до Рахункової палати, Кабінету міністрів та Держказначейства з проханням надати інформацію про кошти, які є в держказні і які можна направити на підвищення соціальних стандартів.

В.ЛИТВИН зауважив, що якщо це прохання не буде сприйнято, то варто створити групу з трьох народних депутатів для перевірки рахунків Держказначейства.