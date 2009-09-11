Литвин каже, що основного удару треба чекати 20-21 жовтня
Спікер хоче відрізнятися
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що основне висунення кандидатів на пост Президента відбудеться 20 та 21 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
Водночас В.ЛИТВИН зауважив, що очолювана ним Народна партія поки ще не визначилася з датою проведення свого з’їзду, на якому відбудеться висунення кандидата у Президенти.
Він нагадав, що офіційно виборча кампанія розпочнеться 19 жовтня.
«Я думаю, 20-21 жовтня буде основний удар щодо висунення претендентів, бо після реєстрації претенденти стануть кандидатами. Ми (Народна партія – УНІАН) почекаємо, щоб не в суцільному цьому підході робити, бо треба чимось відрізнятися, і зробимо відповідну дію», - сказав В.ЛИТВИН.