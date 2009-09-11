Литвин каже, що основного удару треба чекати 20-21 жовтня

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що основне висунення кандидатів на пост Президента відбудеться 20 та 21 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Водночас В.ЛИТВИН зауважив, що очолювана ним Народна партія поки ще не визначилася з датою проведення свого з’їзду, на якому відбудеться висунення кандидата у Президенти.

Він нагадав, що офіційно виборча кампанія розпочнеться 19 жовтня.

«Я думаю, 20-21 жовтня буде основний удар щодо висунення претендентів, бо після реєстрації претенденти стануть кандидатами. Ми (Народна партія – УНІАН) почекаємо, щоб не в суцільному цьому підході робити, бо треба чимось відрізнятися, і зробимо відповідну дію», - сказав В.ЛИТВИН.