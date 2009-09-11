Ставнійчук збирається у відставку через конфлікт з Ульянченко?
18:10, 11 вересня 2009Політика
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Заступник глави секретаріату президента Марина Ставнійчук зібралася у відставку.
За інформацією "Української правди", про це Ставнійчук оголосила під час однієї з нарад в секретаріаті президента.
Джерела стверджують, що у Ставнійчук стався конфлікт з главою секретаріату Вірою Ульянченко щодо підпорядкування Головної державно-правової служби секретаріату президента.
Згадана служба досі була сферою компетенції Ставнійчук, тоді як Ульянченко намагалася забрати її під себе.
В такому разі Ставнійчук втрачала вплив у секретаріаті.
"Українська правда" звернулася до Ставнійчук по офіційний коментар, станом на 17 годину отримати його не вдалося.
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