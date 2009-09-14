Бюджет виконуватиме інший уряд, а прийматиме інший парламент

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що державний бюджет на 2010 рік виконуватиме вже новий уряд за нового парламенту.

Таку думку він висловив у ході “прямої лінії” в газеті “Комсомольская правда в Украине”.

“Не цьому уряду виконувати бюджет-2010 і наступних років”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на запитання про перспективи розблокування парламенту для прийняття держбюджету, А.ЯЦЕНЮК висловив думку, що основний фінансовий документ країни ухвалюватиме парламент іншого скликання.

На прохання спрогнозувати курс гривні, лідер “Фронту змін” зауважив, що стабільність національної валюти залежить від дій уряду. “З огляду на відсутність економічної політики і взагалі чітких цілей уряду, як в Україні можна взагалі щось прогнозувати?”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він також додав, що незрозумілою є і “доля наступного траншу Міжнародного валютного фонду”. “Хоча абсолютно зрозуміло, на що його направлять: не на зростання економіки, не на стабілізацію, а на тимчасове виживання”, - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що курс долара можна “утримати в нинішніх параметрах”, але для цього уряд має вести зрозумілу макроекономічну й бюджетну політику.

“І найголовніше – країна має виробляти, має працювати, формувати додану вартість, отримувати експортні контракти”, - наголосив він.

Лідер “Фронту змін” переконаний, що Україна має ресурс для стабілізації економіки. За його словами, “кредит МВФ – тимчасовий захід, який лише дозволяє не збанкрутувати”.