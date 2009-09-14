Кабмін затвердив проект бюджету на 2010 рік

Кабінет Міністрів України затвердив проект Державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні Кабміну.

Як передає кореспондент УНІАН, виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ після засідання Кабміну на брифінгу повідомив журналістам, що після затвердження проекту Держбюджету основні його показники залишилися на колишньому рівні, проте документ буде відредагований з урахуванням результатів сьогоднішнього обговорення, зокрема, буде уточнено перерозподіл коштів.

«Основні показники Міністерство фінансів не змінювало, тому загальний баланс і підходи ми залишили такими, які презентували (12 вересня - УНІАН)», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Він відзначив, що витрати бюджету в 2010 році становитимуть 324 млрд. грн., обсяг надання кредитів - майже 12 млрд. грн. і 4,5 млрд. грн. – обсяг повернення кредитів.

Дохідна частина Держбюджету буде на рівні майже 285 млрд. грн., дефіцит – 46,7 млрд. грн. (3,97% ВВП.

І.УМАНСЬКИЙ відзначив, що розмір доходів і дефіциту переглядатися не будуть.

Разом з тим І.УМАНСЬКИЙ відзначив, що Мінфін збільшив обсяг внутрішніх запозичень на 16 млрд. грн. - до 120 млрд. грн.

Це, за його словами, було зроблено з урахуванням проведення капіталізації і рефінансування банків, а також поповнення фонду гарантування вкладів.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Кабінет Міністрів України розглянув проект закону України про Державний бюджет України на 2010 рік. Доходи Держбюджету України на 2010 рік визначено на рівні 284,841 млрд. грн., зокрема, доходи загального фонду - 219,154 млрд. грн. Витрати Державного бюджету на 2010 рік пропонується встановити на рівні 322,963 млрд. грн. Зокрема, витрати загального фонду - 237,347 млрд. грн., спеціального фонду - 85,615 млрд. грн.

У документі передбачено встановити граничний розмір дефіциту Держбюджету на 2010 рік у сумі 46,748 млрд. грн., зокрема граничний дефіцит загального фонду 24,814 млрд. грн.

Згідно з Бюджетним кодексом, бюджет наступного року має бути внесений урядом до Верховної Ради до 15 вересня.