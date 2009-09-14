Куніцин просить Януковича вплинути на міськраду Севастополя

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН просить лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА вплинути на депутатів міськради, більшість із яких є членами ПР, у питанні перегляду комунальних тарифів.

Про це йдеться в листі С.КУНІЦИНА до В.ЯНУКОВИЧА у зв`язку з «надзвичайною ситуацією, що склалася в комунальній сфері Севастополя напередодні опалювального сезону, й неконструктивною позицією у вирішенні даної проблеми депутатів міськради, більшість яких - члени Партії регіонів».

«Жителі міста на минулих виборах виявили велику довіру Партії регіонів і сприяли формуванню більшості в міській раді. Проте зараз нерішучі, непрофесійні, безвідповідальні дії представників Вашої партії сприяють масовому зростанню недовіри виборців до вашої політичної сили», - наголошується в листі, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

На думку С.КУНІЦИНА, представники політичної сили, лідером якої є В.ЯНУКОВИЧ, «чомусь блокують вирішення проблем ЖКГ Севастополя, й напередодні зими заводять ситуацію в безвихідь».

За твердженням голови міста, загалом заплановані роботи з підготовки матеріально-технічної бази вже знаходяться на завершальному етапі й є впевненість, що з технічного боку міські системи із забезпечення життєдіяльності будуть готові до роботи в майбутньому опалювальному сезоні. Водночас, як акцентує він, «на підприємствах міста, таких, як КП «Севміськводоканал», КП «Севтеплоенерго», КП «Севтеплосервіс», КП «Енергосервіс», житлових підприємствах зараз складається критична ситуація з виплати заробітної плати, оплати поточного споживання енергоносіїв та інших обов`язкових платежів. Існує реальна загроза зриву їх роботи в зимовий час».

За інформацією С.КУНІЦИНА, «передбачена дотація з міського бюджету комунальним підприємствам вже виділена в повному обсязі. Отримати кредити під заставу комунального майна в період економічної кризи неможливо». Пропозиції ж міської державної адміністрації, додає він, «які неодноразово направляли до міської ради, про внесення змін до рішень міської ради щодо тарифів (які вдвічі нижчі, ніж у інших регіонах) для населення з водопостачання, тепла, просто не приймаються».

Як стверджує керівник виконавчої влади міста, «на відміну від інших регіонів, тарифи для населення в Севастополі не переглядалися з 2006 року. Впродовж останнього року депутати відмовляються переглядати тарифну політику, мотивуючи свою позицію тим, що тарифне питання – «політичне», а не економічне».