Експерт сказав, яким чином Тимошенко може виграти вже в першому турі

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що практика підписання суспільних договорів і угод з лідерами політичних, соціальних і бізнес-груп може вивести діючого прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО в лідери президентської кампанії вже в першому турі.

Про це говориться в переданому УНІАН коментарі А.ГОЛОБУЦЬКОГО інтерв`ю заступника голови парламентської фракції НУ-НС Олександра ТРЕТЬЯКОВА газеті «Дзеркало тижня».

Зокрема, кажучи про слова О.ТРЕТЬЯКОВА, що Ю.ТИМОШЕНКО одержить підтримку членів фракції НУ-НС в обмін на підписання угоди, в якій закріплюються вектори розвитку країни, А.ГОЛОБУЦЬКИЙ зазначив: «Не виключено, що з наближенням дати виборів, коли перевага лідера БЮТ буде все очевидніша, інші політичні сили з коаліційного табору також послідують прикладу НУ-НС. Лідери багатьох груп впливу – як політичних, так і бізнесових – роблять ставку на кандидата Ю.ТИМОШЕНКО».

Кажучи про готовність Ю.ТИМОШЕНКО укладати суспільні договори в обмін на підтримку в майбутніх виборах з боку національно-патріотичних сил, експерт зазначив, що це веде до прогнозованості і послідовності курсу розвитку країни і основних геоекономічних векторів зовнішньої політики.

Водночас, на думку А.ГОЛОБУЦЬКОГО, висунення в кандидати на новий президентський термін нинішнього глави держави Віктора ЮЩЕНКА є помилкою, що здійснюється, зважаючи на «непомірні амбіції й відірваність від реальності».

Експерт вважає, що висунення В.ЮЩЕНКА на другий термін – рішення, швидше, емоційне і інерційне, ніж раціональне. «Де-факто, ослаблений кандидат В.ЮЩЕНКО може зійти з дистанції ще до початку виборів. А якщо цього й не відбудеться, то 3% підтримки плюс надії на адмінрусурс діючого Президента навряд чи складе гідну конкуренцію лідерам виборчих перегонів – Ю.ТИМОШЕНКО і Віктору ЯНУКОВИЧУ. Проте практика суспільних договорів і угод з лідерами політичних, соціальних і бізнес-груп може вивести діючого прем`єр-міністра в лідери вже в першому турі», - зокрема, зазначив А.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв`ю тижневику “Дзеркало тижня” (№34 (762) 12-19 вересня 2009 р.) народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” О.ТРЕТЬЯКОВ заявив, що НУ-НС підтримає Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України лише в обмін на підпис під угодою про спільні дії після виборів. За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, представники НУ-НС минулого тижня передали Ю.ТИМОШЕНКО відповідний проект угоди.

Народний депутат повідомив, що в документі передбачено “вектор країни. Європа, НАТО. Парламентсько-президентська республіка. Там відповіді на всі ключові питання».

За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, Ю.ТИМОШЕНКО вже заявила, що документ буде підписано.