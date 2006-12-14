Ющенко закликає Медведька прийти з наручниками і забрати людей
Президент хоче знати, хто його отруїв
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Генеральну прокуратуру закінчити розслідування кримінальної справи про його отруєння.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
В.ЮЩЕНКО зазначив, що його отруєння є злочином не тільки проти Президента, а й проти нації. За його словами, “ми або розслідуємо цей злочин, і це робить нас сильнішими, або не робимо цього, і це буде нашою слабкістю”.
Президент зазначив, що розслідування отруєння діоксином є дуже складним. За словами В.ЮЩЕНКА, він цілий рік чекав на проведення міжнародної експертизи, і після того як були отримані результати, він попросив опублікувати їх і розказати таким чином про цей злочин.
За словами В.ЮЩЕНКА, за результатами експертизи було виявлено, що діоксин міг бути тільки привезеним в Україну, і всього існує три лабораторії, де його можуть виготовити.
Президент зауважив, що сьогодні є достатньо доказів для встановлення винних, «щоб прийти з наручниками і забрати людей». Далі, сказав він, настає “оцінка дій” Генеральної прокуратури України, чи є воля у цих людей довести розслідування до кінця.
В.ЮЩЕНКО сказав, що буде дуже коректними методами наполягати, щоб Генпрокуратура виконала свій конституційний обов`язок і закінчила розслідування, назвавши винних.
Довідка УНІАН. 10 вересня 2004 року В.ЮЩЕНКО прибув у австрійську клініку "Рудольфіннерхаус", де йому було встановлено діагноз "гострий панкреатит" з ускладненнями, викликаними отруєнням токсинами. Згідно з висновком лікарів австрійської клініки, погіршення здоров`я В.ЮЩЕНКА 6 вересня було викликане "тяжкою вірусною інфекцією і хімічними речовинами, які зазвичай не містяться в продуктах харчування".
11 грудня 2004 року керівник австрійської клініки "Рудольфіннерхаус" Міхаель ЦІМПФЕР повідомив, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином.
Пізніше лабораторії Нідерландів, Німеччини і Швейцарії підтвердили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином.
Розслідування справи про отруєння В.ЮЩЕНКА до цих пір не завершене.
Заступник генерального прокурора, начальник Головного слідчого управління Генерального прокуратури України Ренат КУЗЬМІН в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» (від 24 листопада 2006 року) заявив, що В.ЮЩЕНКА могли отруїти більше двадцяти осіб. Р.КУЗЬМІН зазначив, що серед підозрюваних могло бути як найближче оточення Президента, люди, з якими він часто спілкувався, так і обслуговуючий персонал.
24 листопада ц.р. В.ЮЩЕНКО зазначив, що він незадоволений ходом розслідування цієї кримінальної справи.