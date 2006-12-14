Ющенко закликає Медведька прийти з наручниками і забрати людей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Генеральну прокуратуру закінчити розслідування кримінальної справи про його отруєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що його отруєння є злочином не тільки проти Президента, а й проти нації. За його словами, “ми або розслідуємо цей злочин, і це робить нас сильнішими, або не робимо цього, і це буде нашою слабкістю”.

Президент зазначив, що розслідування отруєння діоксином є дуже складним. За словами В.ЮЩЕНКА, він цілий рік чекав на проведення міжнародної експертизи, і після того як були отримані результати, він попросив опублікувати їх і розказати таким чином про цей злочин.

За словами В.ЮЩЕНКА, за результатами експертизи було виявлено, що діоксин міг бути тільки привезеним в Україну, і всього існує три лабораторії, де його можуть виготовити.

Президент зауважив, що сьогодні є достатньо доказів для встановлення винних, «щоб прийти з наручниками і забрати людей». Далі, сказав він, настає “оцінка дій” Генеральної прокуратури України, чи є воля у цих людей довести розслідування до кінця.

В.ЮЩЕНКО сказав, що буде дуже коректними методами наполягати, щоб Генпрокуратура виконала свій конституційний обов`язок і закінчила розслідування, назвавши винних.

Довідка УНІАН. 10 вересня 2004 року В.ЮЩЕНКО прибув у австрійську клініку "Рудольфіннерхаус", де йому було встановлено діагноз "гострий панкреатит" з ускладненнями, викликаними отруєнням токсинами. Згідно з висновком лікарів австрійської клініки, погіршення здоров`я В.ЮЩЕНКА 6 вересня було викликане "тяжкою вірусною інфекцією і хімічними речовинами, які зазвичай не містяться в продуктах харчування".

11 грудня 2004 року керівник австрійської клініки "Рудольфіннерхаус" Міхаель ЦІМПФЕР повідомив, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином.

Пізніше лабораторії Нідерландів, Німеччини і Швейцарії підтвердили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином.

Розслідування справи про отруєння В.ЮЩЕНКА до цих пір не завершене.

Заступник генерального прокурора, начальник Головного слідчого управління Генерального прокуратури України Ренат КУЗЬМІН в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» (від 24 листопада 2006 року) заявив, що В.ЮЩЕНКА могли отруїти більше двадцяти осіб. Р.КУЗЬМІН зазначив, що серед підозрюваних могло бути як найближче оточення Президента, люди, з якими він часто спілкувався, так і обслуговуючий персонал.

24 листопада ц.р. В.ЮЩЕНКО зазначив, що він незадоволений ходом розслідування цієї кримінальної справи.