Експерт: Ющенко розпочав реалізацію плану щодо зриву виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпочав реалізацію плану щодо зриву виборів 17 січня 2010 року.

Про це УНІАН заявив директор PR-групи «Політтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ, коментуючи звернення В.ЮЩЕНКА до Конституційного Суду щодо відповідності Основному Закону окремих положень закону про вибори президента.

«Враховуючи традиційні терміни розгляду подібних питань у КС, які тривають від 3 до 6 місяців, можна з упевненістю говорити, що своє рішення судді можуть винести у самий розпал виборчої кампанії – у грудні-січні. Це означатиме, в разі винесення ухвали про невідповідність нового закону про вибори, що будь-який кандидат в президенти зможе оскаржити весь виборчий процес і домогтися скасування дати першого туру», - прогнозує Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Експерт вважає, що підставою для відміни виборів 17 січня слугуватиме те, що «Віктор ЮЩЕНКО, або інший кандидат наполягатимуть на тому, що якщо КС визнав закон неконституційним, то його права як кандидата були обмежені, наприклад на підставі скорочення кампанії з 120 до 90 днів, або обмежені права виборців голосувати за кордоном». На думку Т.БЕРЕЗОВЦЯ, така або інша обставина дає в руки Президента можливість зірвати весь виборчий процес. Експерт вважає, що натяк на цей сценарій вже озвучила представниця Президента в КС Марина СТАВНІЙЧУК, яка сьогодні відзначила, що “реалізація низки положень закону призведе до порушення конституційних прав і свобод громадян”.

«В такому разі нову дату виборів знову має призначати Верховна Рада. А ми знаємо, що з подачі «регіоналів» і депутатів-нунсівців з квоти ЮЩЕНКА вона вже заблокована тривалий час. Тому нескладно уявити, що визначити нову дату буде вкрай непросто», - зазначив експерт.

Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ також вважає, що В.ЮЩЕНКО “на 180 градусів поміняв свою позицію, порівняно з 2004 роком”. «Тоді він був проти голосування українських громадян за кордоном, які не перебувають на консульському обліку, оскільки вважав це підставою для фальсифікації. Сьогодні ЮЩЕНКО, навпаки, вимагає надати їм право голосувати», - наголосив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня В.ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду з конституційним поданням щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про вибори Президента України» в редакції, прийнятій парламентом 21 серпня 2009 року після подолання вето Президента України.