Вінський вважає, що дострокові парламентські вибори вже визріли

Лідер Народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ вважає за доцільне проведення дострокових парламентських виборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі цієї організації.

«Дострокові парламентські вибори є сьогодні визрілою проблемою. Парламент показав свою повну безвідповідальність перед суспільством, повну недієздатність в умовах кризи, абсолютну неадекватність політичній позиції», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, парламент та представлені в ньому політичні партії діють не в інтересах держави і суспільства, а в інтересах однією чи двох осіб.

Й.ВІНСЬКИЙ переконаний, що нинішня політична ситуація в Україні стала наслідком відсутності політичної культури та жорсткого механізму політичної відповідальності будь-якої політичної сили.

На його думку, виборці під час майбутньої президентської виборчої кампанії висловлять оцінку діяльності всіх її учасників. «Коли два прем’єр-міністри (екс-прем’єр Віктор ЯНУКОВИЧ і чинний глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО – УНІАН), які фактично 10 років керують державою, вважають, що вони достойні бути Президентами та всезагальної народної любові, і не враховують, що люди сьогодні не сприймають ні Верховну Раду, ні уряд – це говорить про те, що є певний політичний нігілізм», - вважає Й.ВІНСЬКИЙ.

Лідер об’єднання сподівається, що на майбутній виборчій кампанії спрацюють демократичні завоювання останніх років, і люди прийматимуть рішення по кожному із кандидатів у Президенти адекватно їх нинішній діяльності.