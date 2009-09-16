Експерт: Секретаріат Президента налаштовує українців на зрив виборів

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що чиновники Секретаріату Президента України «дуже активно» намагаються нав`язати суспільству тезу про можливість зриву президентських виборів-2010.

Про це сказано в переданому УНІАН коментарі В.БАЛИ щодо висловлювань заступника глави СП Ігоря ПОПОВА.

На думку політолога, «складається враження, що суспільство відверто готують до неприйняття результатів виборів або ж банально намагаються знизити мотивацію, а, відповідно, і явку виборців». В.БАЛА вважає, що «це скидається на невдалі технології зомбування».

При цьому, за словами експерта, така модель поведінки може бути виправдана лише в тому разі, якщо Президент Віктор ЮЩЕНКО гратиме на виборах «пасивну роль», а його прізвище «так і не з`явиться у виборчих бюлетенях».

«Це означає, що команда нинішнього Президента гратиме на зниженні демократичних цінностей у суспільстві, зниження рейтингу довіри до інститутів влади і можливий зрив виборчого процесу», - заявив В.БАЛА.

Як повідомили деякі ЗМІ, 15 вересня І.ПОПОВ заявив, що неприйняття парламентом держбюджету-2010 є загрозою для проведення президентських виборів.

"Якщо бюджету не буде, то не буде грошей на вибори. Немає бюджету - ми живемо за бюджетом минулого року. У бюджеті цього року на вибори є 700 мільйонів, які вистачає до формування дільничних комісій", - цитує І.ПОПОВА «Українська правда».

"Але в день виборів треба ще мільярд, а витратити Верховна Рада може дозволити лише 60 мільйонів. Нам доведеться приймати бюджет, інакше вибори просто не буде за що проводити", - сказав заступник глави СП.

Крім того, І.ПОПОВ заявив, що зірвати вибори може визнання неконституційними положень нової редакції закону про вибори Президента, якщо Верховна Рада не замінить відповідні норми новими, що відповідатимуть Конституції.