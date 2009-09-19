Тимошенко вважає себе прем’єром від Бога

Прем`єр Юлія Тимошенко вважає, що вона Божою волею стала прем`єром у період кризи.

Про це вона заявила в ефірі Дніпропетровської телекомпанії.

Ведучий запитав Тимошенко, чи не шкодує вона про обрання прем’єром, бо її рідна тітка Антоніна Ульяхіна якось назвала це "каторжною роботою".

"Будь-який прем’єр не хотів би бути на посаді у час такої нищівної кризи. Мені, як нормальній людині важко тримати штурвал, коли кожен крутить його куди хоче", - сказала Тимошенко.

"Але я думаю – це не є випадковістю, що наша нечисленна команда прийшла до влади у цей період, бо існують слова: "Господь не по силах хреста не дає", - зазначила прем’єр.

"Я думаю, що я мусила опинитися у цей час у цьому місці і з цими випробуваннями", - вважає вона.

Тимошенко сказала, що "робота шахтарів є каторжною, але все одно існують цілі династії шахтарів".

Тому, за словами прем’єра, вона не боїться своєї "надзвичайно складної роботи".

Українська правда