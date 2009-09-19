Литвин відкриє пам’ятник деруну

19 вересня 2009 року голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН перебуватиме з робочою поїздкою у Житомирській області (м.Коростень).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, В.ЛИТВИН візьме участь в урочистому зібранні з нагоди відкриття Другого міжнародного фестивалю дерунів та у відкритті пам’ятника деруну.

Голова Верховної Ради України також візьме участь у прес-конференції для представників ЗМІ і поспілкується з жителями та гостями міста.