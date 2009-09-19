Литвин відкриє пам’ятник деруну
10:58, 19 вересня 2009Політика
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Спікер їде до Житомирської області
19 вересня 2009 року голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН перебуватиме з робочою поїздкою у Житомирській області (м.Коростень).
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, В.ЛИТВИН візьме участь в урочистому зібранні з нагоди відкриття Другого міжнародного фестивалю дерунів та у відкритті пам’ятника деруну.
Голова Верховної Ради України також візьме участь у прес-конференції для представників ЗМІ і поспілкується з жителями та гостями міста.
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